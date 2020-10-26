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26 октября 2020 года 14:14
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5 Retail Group
Аналитики "Велес Капитала" позитивно оценивают финансовые результаты X5 Retail Group за 3К 2020г и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании. "Группа X5 представила сильные финансовые результаты за 3К 2020 г., которые превзошли наши прогнозы, - отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Артема Михайлина. - Рентабельность EBITDA второй квартал подряд перешагнула порог в 8%. Общая ситуация на рынке пока складывается в пользу ритейлера и, на наш взгляд, поддержит его показатели в следующем отчетном периоде. Наша рекомендация для бумаг X5 "Покупать", целевая цена находится на пересмотре". Выручка X5 увеличилась на 15,3% г/г до 486,6 млрд руб. Небольшая разница с оценкой "Велес Капитала" в основном вызвана лучшими результатами нерозничных направлений. Основными факторами улучшения рентабельности валовой прибыли стали оптимизация товарных потерь и логистических расходов вкупе со снижением доли промо, отмечает Михайлин. При этом в X5 отмечают, что валовая маржа сетей "Пятерочка" и "Перекресток" была еще выше, чем средняя по группе в силу продолжающейся трансформации гипермаркетов. По мнению эксперта инвесткомпании, на чистую прибыль X5 Retail Group оказали давление расходы по курсовым разницам в размере 751 млн руб. вызванные падением курса. В целом чистая прибыль увеличилась на 434% г/г благодаря росту выручки и рентабельности, снижению финансовых расходов, а также отсутствию списаний, связанных с трансформацией гипермаркетов. Денежный поток этого года вполне позволяет компании выплатить 45 млрд руб. дивидендов по итогам отчетного периода, полагает аналитик "Велес Капитала".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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