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26 октября 2020 года 13:16
Слабость доллара может сохраниться до выборов в США - "ВТБ Мои Инвестиции"
Доллар остается слабым против основных валют, и эта слабость может сохраниться до выборов в США, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Ситуация в США лучше, чем в Европе, в экономическом плане. При этом доллар не выглядит сильным относительно европейских валют, - отмечают аналитики инветсбанка. - Индексы деловой активности PMI за октябрь показали снижение в еврозоне с 50,4 до 49,4 пунктов, сигнализируя о возвращении экономики к спаду. В Великобритании индекс упал с 56,6 до 52,9. В США композитный PMI, наоборот, вырос с 54,3 до 55,5. Текущая слабость доллара может быть связана с неопределенностями в отношении выборов в США и принятия нового пакета стимулов. Старт привлечения долга Казначейством США под второй пакет стимулов приведет к изъятию денег из системы и росту доллара, вопрос только в сроке начала этого события". Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что слабость доллара может сохраниться до выборов в США, однако ближе к концу года ждут снижения пары EUR/USD до 1,15, GBP/USD - до 1,25, даже если не реализуются риски жесткого Брекзита.
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26 октября 2020 года 19:23
Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
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.26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
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.26 октября 2020 года 09:31
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