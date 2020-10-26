Неопределенность анонса 3 ноября планов продажи валюты Минфином - структурный фактор давления на рубль - Росбанк

Ключевая неопределенность в анонсе планов продажи валюты Минфином до конца первой недели декабря, намеченном на 3 ноября, остается структурным фактором давления на рубль, сообщается в комментарии Росбанка.

Эксперты банка отмечают, что при этом увеличение объема ежедневной продажи иностранной валюты ЦБ РФ в оставшиеся до конца текущего года дни и продолжение продаж валюты Минфином усиливают текущий раунд укрепления рубля.

Банк России объявил об увеличении объема ежедневной продажи иностранной валюты в оставшиеся до конца года дни. Источником дополнительных продаж послужит объем потраченных Фондом Национального Благосостояния резервов на покупку акций "Аэрофлота". Совокупный объем инвестиций Минфина в акции компании составили 50 млрд руб., что позволит повысить объем рублевого эквивалента ежедневных продаж валюты Банком России с 2,9 млрд руб./день до 4 млрд руб./день, отмечают в Росбанке. Н

Также специалисты Росбанка, напоминают, что Минфин до 5 ноября продолжает продавать валюту в эквиваленте 5,8 млрд руб./день, а 3 ноября анонсирует планы продажи валюты до конца первой недели декабря (в текущих условиях высока вероятность сохранения темпов продаж).