Золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию - Sberbank CIB

Если на следующей неделе пакет фискального стимулирования для экономики США будет принят, то золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию к концу года, говорится в комментарии Sberbank CIB.

"Золото по-прежнему пытается оторваться от отметки $1900 за унцию. На минувшей неделе котировки достигали отметки $1930 за унцию на фоне преимущественно позитивной риторики в отношении перспектив нового пакета фискального стимулирования для экономики США. Если на следующей неделе пакет все же будет принят, то золото может взять курс к $2000 за унцию к концу года", - отмечают аналитики банка.