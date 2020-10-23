.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 6%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 октября 2020 года 18:24
Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 6%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $42,4 до $44,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была сохранена, эксперты видят сохраняющийся потенциал для позитивного сюрприза в четвертом квартале. "Поскольку в октябре количество новых случаев COVID-19 в России достигло нового рекордного максимума, сотрудники снова переходят на удаленную работу (особенно в Москве). Хотя жесткий карантин маловероятен в России на этот раз, по мнению властей, мы не исключаем, что тренд закупок в одном магазине, характерный для второго квартала 2020 года, в четвертом квартале возобновится, оказывая поддержку крупным торговым сетям. Более того, продолжает страдать ресторанный бизнес - с начала октября наблюдается снижение платежных транзакций в этом сегменте более чем на 20% г/г (согласно данным SberIndex). Учитывая это, мы видим потенциал повышения консенсус-прогноза по росту выручки X5 в четвертом квартале 2020 года, который сейчас предусматривает рост на 12% г/г (против 15,4% в третьем квартале и 14,8% в сентябре). Консервативно предположив, что рост выручки составит 12,4% г/г при рентабельности 7,1% в четвертом квартале, наш прогноз роста выручки по итогам 2020 года составляет 14% г/г при рентабельности EBITDA на уровне 7,5%", - говорится в обзоре банка. Помимо этого, аналитики отмечают все возрастающее внимание к показателю ROIC (return on invested capital - доходность на вложенный капитал), являющегося ключевым драйвером долгосрочной стоимости компании. "Как сообщил недавно гендиректор X5, база магазинов ритейлера, вероятно, достигнет 20000 магазинов к 2023 году. Мы считаем, что это предусматривает примерно 1400-1600 открытий ежегодно на валовой основе (примерно 1200-1400 открытий на чистой основе), что не превышает количество магазинов, открытых в кризис 2020 года. Учитывая это, мы считаем, что в части аллокации капитала компания будет фокусироваться на тех областях, которые способствуют созданию большего ROIC, в том числе: на реновации базы магазинов (по нашему прогнозу, обновлению подлежат примерно 2000 магазинов в год, что обеспечивает прирост дополнительной LFL-выручки на 10%, по данным компании); на цифровизации (ценообразование и инструменты планирования ассортимента на основе Big Data и т.д., что принесет примерно 3 млрд рублей дополнительной EBITDA и дополнительные 0,15 процентного пункта рентабельности в 2020 году); на онлайн-бизнесах. Более взвешенная ценовая конкуренция на рынке - также важный фактор поддержки рентабельности и ROIC компании", - пишут эксперты. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $43,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $38,42 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
23 октября 2020 года 18:37
Если на следующей неделе пакет фискального стимулирования для экономики США будет принят, то золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию к концу года, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Золото по-прежнему пытается оторваться от отметки $1900 за унцию. На минувшей неделе котировки... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:15
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель на фоне неопределенности перед выборами президента США в ноябре 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции". Запасы нефти в США сократились (-1 млн барр.), однако запасы бензина неожиданно выросли на +1,9 млн барр. При... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:53
Нефтяной рынок остается под давлением опасений второй волны пандемии COVID-19, и в обозримом будущем его ждет сильный рост волатильности, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". Новые карантины могут нанести дополнительный удар по спросу, а полноценное восстановление в сложной вирусной... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел... читать дальше
.23 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут в пятницу протестировать поддержку на уровне $42,2/барр. , а если опустятся ниже, то возможно отступление до $41,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. По мнению экспертов, негативный настрой могут усилить октябрьские индексы PMI для... читать дальше
.23 октября 2020 года 09:45
Фондовый рынок США закрылся ростом на фоне сигналов о прогрессе в обсуждении стимулов. Рынки акций Азии растут, за исключением материкового Китая и Австралии. Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель. читать дальше
.22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.