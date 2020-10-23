Фокус внимания инвесторов смещается к выборам президента в США - "БКС Мир инвестиций"

Фокус внимания инвесторов на рынках начинает смещаться к выборам президента в США, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций".

"Основное внимание инвесторов в геополитической плоскости в целом смещается к выборам президента в США по мере приближения их даты. В этом году разрыв между кандидатами в президенты может оказаться весьма небольшим, и чем круче будет интрига, тем более осторожную позицию будут занимать биржевики. Рынки не любят политическую неопределенность, а ясности в оставшиеся дни до выборов вряд ли будет становиться больше", - отмечает инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Рубль может немного отступить по отношению к основным мировым валютам на будущей неделе, так как поддержка со стороны налогового периода завершится, а глобальный спрос на активы развивающихся стран остается слабым в силу тенденции ухода инвесторов от вирусных и политических рисков, полагает специалист. "Специфическим фактором влияния на рублевые активы остается и стабильно напряженный геополитический фон у границ РФ (Беларусь, Нагорный Карабах), а также новые санкционные инициативы ЕС", - указывает он.

Потенциал для возможного усиления оптимизма на рынках на предстоящей неделе возможен в части стабилизации или улучшения статистики по распространению пандемии, успехов в создании вакцин и лекарств от COVID-19, сигналов о новых стимулах со стороны регуляторов и правительств, а также со стороны ключевой макростатистики, полагает Бахтин.

Возможный диапазон движения индекса Мосбиржи на будущей неделе, по мнению Бахтина - коридор 2760-2890 пунктов.