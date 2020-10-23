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23 октября 2020 года 17:08
Рубль обладает потенциалом укрепления - Sberbank CIB
Рубль обладает потенциалом укрепления и может достичь 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Снижение волатильности в рубле, спрос со стороны иностранцев и повышенные продажи валюты экспортерами позволили рублю укрепиться и приблизиться к 76 руб./$1. "Большого влияния на рубль не оказали даже обвинения в адрес России в попытках вмешаться в президентские выборы в США. Вероятно, инвесторы сейчас не слишком обеспокоены санкционными рисками", - отмечают специалисты Sberbank CIB. Основное событие для рубля, указывают аналитики - выборы президента в США, которые состоятся 3 ноября. "Если они пройдут спокойно, то геополитическая напряженность, вероятно, будет снижаться. Признаком этого может стать активизация переговоров о продлении договора СНВ-3. В этих условиях рубль может начать довольно быстро дорожать, отыгрывая потери за июль-сентябрь. В случае явной победы одного из кандидатов на выборах в США повысится спрос на валюты развивающихся стран. На этом фоне доллар будет глобально дешеветь, и евро может достичь $1,21 к концу года, а рубль - 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря", - считают эксперты Sberbank CIB.
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23 октября 2020 года 18:37
Если на следующей неделе пакет фискального стимулирования для экономики США будет принят, то золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию к концу года, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Золото по-прежнему пытается оторваться от отметки $1900 за унцию. На минувшей неделе котировки... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:15
Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель на фоне неопределенности перед выборами президента США в ноябре 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции". Запасы нефти в США сократились (-1 млн барр.), однако запасы бензина неожиданно выросли на +1,9 млн барр. При... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:53
Нефтяной рынок остается под давлением опасений второй волны пандемии COVID-19, и в обозримом будущем его ждет сильный рост волатильности, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". Новые карантины могут нанести дополнительный удар по спросу, а полноценное восстановление в сложной вирусной... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел... читать дальше
.23 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут в пятницу протестировать поддержку на уровне $42,2/барр. , а если опустятся ниже, то возможно отступление до $41,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. По мнению экспертов, негативный настрой могут усилить октябрьские индексы PMI для... читать дальше
.23 октября 2020 года 09:45
Фондовый рынок США закрылся ростом на фоне сигналов о прогрессе в обсуждении стимулов. Рынки акций Азии растут, за исключением материкового Китая и Австралии. Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель. читать дальше
.22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг... читать дальше
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