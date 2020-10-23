Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель на фоне неопределенности перед выборами президента США в ноябре 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции".

Запасы нефти в США сократились (-1 млн барр.), однако запасы бензина неожиданно выросли на +1,9 млн барр. При этом спрос на бензин снижается вторую неделю подряд.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил обеспокоенность в связи с неясными перспективами спроса из-за второй волны пандемии и наращиванием добычи нефти в Ливии. Ливия уже добывает 500 тыс. б/д и может увеличить производство до 1 млн б/д к концу года.

Возможно, отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции", ОПЕК+ придётся отказаться от запланированного с января смягчения действующих ограничений по добыче нефти, если ситуация на рынке ухудшится. Саудовская Аравия склоняется к этому решению, но Россия, по словам министра энергетики А. Новака, не будет заранее принимать никаких решений. Корректировки, если такие потребуются, будут приниматься на декабрьской встрече ОПЕК+.