Нефтяной рынок в обозримом будущем ждет сильный рост волатильности - "БКС Мир инвестиций"

Нефтяной рынок остается под давлением опасений второй волны пандемии COVID-19, и в обозримом будущем его ждет сильный рост волатильности, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций".

Новые карантины могут нанести дополнительный удар по спросу, а полноценное восстановление в сложной вирусной обстановке может занять более года. Для авиаотрасли восстановление до прежнего уровня может занять 2-3 года.

Старший аналитик Виталий Громадин считает, что из позитивных моментов можно отметить более медленное восстановление активности американских сланцевых добытчиков. "Раньше их менеджмент следовал принципу "Drill, baby, drill", то есть капитальные инвестиции в бурение составляли больше генерируемого денежного потока от продаж добытой нефти. Тысячи пробуренных, но не введенных в строй скважин до сих пор остаются про запас с тех времен. Теперь же под давлением инвесторов и ограниченного доступа к капиталу американские нефтедобытчики перешли к стратегии инвестирования 70% от операционного денежного потока, чтобы ещё оставались средства для выплаты акционерам в виде дивидендов. Получается, что уже нет того фактора, который позволял быстро заполнить рост спроса на рынке и сдерживать рост цен на нефть в случае возможного дефицита", - пишет он.

Тренд в западном обществе на экологию и альтернативную энергетику ухудшает ситуацию, так как в традиционной добыче от начала инвестиций в проект до первой добычи может пройти 5 лет, поэтому раньше нефтяные компании заранее запускали крупные проекты. Сейчас менеджмент, как в случае с British Petroleum, скорее готов часть капитальных вложений направлять в альтернативную энергетику, чтобы увеличить рыночную капитализацию, обращает внимание специалист.

"В итоге нефтяной рынок в обозримом будущем ожидает сильный рост волатильности. Сейчас при реализации негативного сценария можно будет наблюдать за очередным падением цены из-за возвращения опасений переполнения хранилищ, а в более отдаленном будущем вероятен дисбаланс на рынке в другую сторону, когда добываемой нефти станет недостаточно. ОПЕК+ во главе с Россией остается стабилизирующим фактором, помогающим сейчас избежать слишком низких цен, которые в последствии привели бы к ещё большему дисбалансу на рынке", - указывает аналитик "БКС Мир инвестиций".