"ЛОКО-Инвест" сохраняет базовый прогноз вероятного снижения ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года

Базовый прогноз "ЛОКО-Инвеста" о вероятном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках, сообщается в комментарии.

"ЦБ предпочел в пятницу, 23 октября, обойтись без сюрпризов, сохранив неизменными ставку (4,25%) и общий сигнал относительно дальнейших действий (продолжит оценивать целесообразность понижения ставки на ближайших заседаниях). Неизменность прогнозов по инфляции предопределила исход по ставке, а сохранение мягкой риторики обязано ухудшению ожиданий по внутреннему спросу и рискам со стороны COVID-19, - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Общая парадигма не меняется, и это хорошо, поскольку важна последовательность: дальнейшие действия ЦБ будут определяться данными по экономике и инфляции (традиционный data-dependent подход)".