Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 - УБРиР

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) полагают, что курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1, сообщается в комментарии банка.

Рубль на текущей неделе немного укрепился, констатирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. "Если в понедельник, 19 октября, российская валюта начала торги на "Московской бирже" с отметки 78,07 руб./$1, то 23 октября - с позиции - 76,77 руб./$1. Интересно, что нефть на этой неделе не оказывала существенную поддержку российскому рублю. Напротив, "черное золото" даже немного потеряло в цене: начав неделю с $42,94/барр. в середине недели нефть подешевела до $41,47/барр. Однако в пятницу ее стоимость вновь подросла до $42,41/барр." - отмечает эксперт банка.

По мнению Зотова, на ослабление американской валюты сейчас влияет множество факторов (что позитивно сказывается на рубле). "Пожалуй, один из самых главных - предстоящие выборы президента в США. До события остается менее 2 недель, но до сих пор сохраняется интрига - кто одержит победу. Кроме того, в пятницу должна быть опубликована статистика по деловой активности в США и еврозоне, и мы наглядно сможем посмотреть, как пандемия сказалась на состоянии ведущих экономик мира. Вся эта неопределенность заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию, отказываясь от высокорисковых стратегий инвестирования", - пишет специалист УБРиР.

Решение Центрального банка РФ оставить ключевую ставку без изменения на уровне 4,25% практически не повлияло на курс рубля в пятницу, 23 октября..

"Ожидаемый прогноз на следующую неделю: 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1", - указывает эксперт банка.