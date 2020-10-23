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23 октября 2020 года 14:27
Интерес к акциям EM возвращается, но РФ по-прежнему в аутсайдерах - BCS GM
(добавлен 2-й абзац и расширен 3-й абзац) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако Россия по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того, сохраняется спрос на облигации EM, отмечается в нем. "Инвесторы продолжают вкладывать в облигации EM - притоки в фонды GEM превышают $1 млрд третью неделю подряд. Фонды акций EM показали лучший результат с середины августа, однако российские фонды по-прежнему не в фаворе", - сообщается в аналитическом материале. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 15 по 21 октября 2020 года составил $20 млн против чистого притока в размере $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Фонды, инвестирующие в Россию, отчитались об оттоках в размере $31 млн практически исключительно за счет фондов под активным управлением. Фонды акций GEM получили $319 млн, что стало третьей неделей притоков подряд и лучшим результатом с середины августа, хотя речь идет о все еще очень небольших объемах. Если в ближайшие недели вторая волна COVID-19 пойдет на спад, а выборы в США пройдут спокойно, у российского рынка появится шанс завершить год на мажорной ноте - импульс потоков пока остается нейтрально-негативным", - говорится в обзоре. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $40 млн против $10 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $30 млн по сравнению с чистым притоком $20 млн на предыдущей неделе. "Фонды облигаций GEM третью неделю подряд демонстрируют значительные притоки, которые в этот раз также превысили $1 млрд. Эта позитивная динамика уже находит отражение в укреплении курсов валют EM. Притоки в российские фонды облигации продолжаются уже 21 неделю подряд. Мы считаем эти данные позитивными для облигаций в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $60 млн по сравнению с притоком $70 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $10 млн.
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