Moody's ожидает рост кредитования в РФ в 2020г примерно на 10%, увеличение доли проблемных кредитов до 9,7%

Кредитование в РФ в 2020 году вырастет примерно на 10%, такую же динамику покажет и в 2021 году, ожидает рейтинговое агентство Moody's.

"Мы ожидаем рост кредитования примерно на 10% и в этом году, и в следующем. Безусловно, важны детали. К примеру, даже просто ослабление рубля без всякого роста новых выдач уже ведет к тому, что валютная часть кредитов, а это порядка 16% всех кредитов по системе, переоценивается в большую сторону. Капитала банковской системе должно хватить на то, чтобы разумный ожидаемый рост покрыть", - сообщила журналистам ведущий аналитик Moody's по российскому банковскому сектору Ольга Ульянова.

Агентство ожидает рост доли проблемных кредитов с 8,2% в 2019 году до 9,7% в 2020 году и до 10,5% в 2021 году

"Динамика проблемных кредитов будет в немалой степени зависеть от готовности банков отражать проблемы на своих балансах. Если будет вторая волна жестких карантинных ограничений, то, я думаю, всплеска доли проблемных кредитов не избежать. Пока же власти заявляют намерения обойтись без жесткого локдауна. В таком сценарии, скорее всего, проблемные кредиты будут расти равномерно. В конечном итоге банки будут показывать проблемные кредиты и "выпускать" их в отчетность по мере того, как они будут зарабатывать доходы на покрытие убытков по этим кредитам, а эти доходы будут зарабатываться равномерно. Наш опыт подсказывает, что рост проблемных кредитов будет равномерным и поступательным, по крайней мере, в МСФО", - добавил Ульянова.

В апреле 2020 года Moody's прогнозировало удвоение доли проблемных кредитов в 2020 году, то есть ее рост до 20% по итогам текущего года.

Ульянова пояснила, что в этом прогнозе также были учтены реструктурированные кредиты, доля которых как раз достигла 10%.

"На тот момент мы к проблемным отнесли все кредиты под риском реструктуризации. И действительно, на начало сентября было реструктурировано 10% всех кредитов по системе. Плюс 10% проблемных к концу 2020 года. Но на сегодня значительная доля реструктурированных кредитов сохраняет шансы мигрировать в хорошую категорию, ведь с апреля сего года было реализовано множество масштабных программ заемщиков, как крупных стратегических компаний, так и компаний из сектора МСБ, а также заемщиков-физических лиц", - отметила она.