Вероятно дальнейшее умеренное укрепление рубля на фоне налогового периода - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно дальнейшее умеренное укрепление рубля на фоне налогового периода, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в пятницу подрастает с возвращением глобальных инвесторов к риску, российская валюта уверенно прошла уровень 77 руб., за доллар дают около 76,25 руб. Учитывая отсутствие видимых санкционных рисков, можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления рубля на фоне налогового периода. При этом заседание Банка России вряд ли окажет выраженное влияние на валютный рынок", - полагают аналитики банка.