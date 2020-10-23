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23 октября 2020 года 12:40
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил Adidas в топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции"обновили топ-10 глобальных акций, еще сильнее увеличив концентрацию в потребительском секторе, доведя долю в портфеле до 40%. Эксперты инвестбанка добавили Adidas в топ-10. "Мы фиксируем прибыль в акциях одного из лидеров в сегменте молекулярной диагностики Qiagen, которые за отчетный период выросли на 7,4%, что на 4,9% выше бенчмарка. Эпидемия коронавируса положительно повлияла на спрос на продукцию компании. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции одного из международных лидеров в производстве обуви и одежды Adidas. "Отмечаем рост трат потребителей на спортивную одежду на фоне популяризации активных видов отдыха и вынужденной экономии на других расходах, включая траты на путешествия. Дополнительную поддержку акциям Adidas должны оказать рост спроса в Китае и высокая экспозиция на быстро восстанавливающиеся регионы Азии, Ближнего Востока и Европы (68% выручки Adidas)", - указывают эксперты инвестбанка. Новый состав ТОП-10 глобальных акций: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход: Adidas AG 0,4% -6,5% DBS Group Holdings 3,9 % 7,9% HeidelbergCement AG 3,1% 13,7% Industria de Diseno Textil 2,5% 15,4% ING Groep NV 8,2% 30,9% Naspers Ltd 0,2% 50,0% Novartis AG 4,0% 19,7% Samsung Electronics Co 2,3% 18,8% TOTAL SE 9,5% 45,6% Toyota Motor Corp 2,3% 11,6% Топ-10 глобальных акций 3,6% 20,7% Индекс MSCI World ex-US 2,8% 12,3%
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Компании упоминаемые в новости: Total, Toyota Motor Corp, Novartis, Industria De DisenoTextil, Adidas, Samsung Electronics Co, HeidelbergCement, Naspers, DBS Group Holdings
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23 октября 2020 года 18:37
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