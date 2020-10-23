"ВТБ Мои Инвестиции" добавил Adidas в топ-10 глобальных акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции"обновили топ-10 глобальных акций, еще сильнее увеличив концентрацию в потребительском секторе, доведя долю в портфеле до 40%. Эксперты инвестбанка добавили Adidas в топ-10.

"Мы фиксируем прибыль в акциях одного из лидеров в сегменте молекулярной диагностики Qiagen, которые за отчетный период выросли на 7,4%, что на 4,9% выше бенчмарка. Эпидемия коронавируса положительно повлияла на спрос на продукцию компании. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции одного из международных лидеров в производстве обуви и одежды Adidas. "Отмечаем рост трат потребителей на спортивную одежду на фоне популяризации активных видов отдыха и вынужденной экономии на других расходах, включая траты на путешествия. Дополнительную поддержку акциям Adidas должны оказать рост спроса в Китае и высокая экспозиция на быстро восстанавливающиеся регионы Азии, Ближнего Востока и Европы (68% выручки Adidas)", - указывают эксперты инвестбанка.

Новый состав ТОП-10 глобальных акций: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход:

Adidas AG 0,4% -6,5%

DBS Group Holdings 3,9 % 7,9%

HeidelbergCement AG 3,1% 13,7%

Industria de Diseno Textil 2,5% 15,4%

ING Groep NV 8,2% 30,9%

Naspers Ltd 0,2% 50,0%

Novartis AG 4,0% 19,7%

Samsung Electronics Co 2,3% 18,8%

TOTAL SE 9,5% 45,6%

Toyota Motor Corp 2,3% 11,6%

Топ-10 глобальных акций 3,6% 20,7%

Индекс MSCI World ex-US 2,8% 12,3%