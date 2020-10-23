Рубль имеет больший потенциал укрепления в случае победы Д.Трампа - Росбанк

Рубль имеет больший потенциал укрепления в случае победы Д.Трампа, говорится в комментарии Росбанка. Об этом свидетельствует способность рубля укрепить позиции на очень малой порции позитивных (или даже нейтральных) новостей, полагают эксперты банка.

"Рынки реагируют на итоги дебатов быстрее социологических опросов, поэтому отрыв Дж.Байдена по итогам (по некоторым данным, все еще 8 пп) прошедших по всем правилам дебатов и очередной порции данных против семьи Байдена не выглядит однозначным. Однако не выглядит однозначной и перспектива скорого принятия нового пакета фискальных стимулов, что в некоторое мере дает доллару второе дыхание", - отмечают в Росбанке.

Подобная неопределенность в отношении рубля, по мнению аналитиков банка, сохраняет надежду на более спокойный геополитический фон в ноябре. В моменте, правда, наблюдается перевес в пользу внутренних факторов: эффект от дивидендов Сбербанка, очевидно, не реализовался в предполагаемых некоторыми участниками масштабах, а предстоящие квартальные налоговые выплаты на последней неделе октября в одночасье вынудили покупателей валюты отступить.

"Учитывая интригу начала ноября, отступление пока не видится длительным, однако способность рубля укрепить позиции на очень малой порции позитивных (или даже нейтральных) новостей говорит о большем потенциале укрепления в случае победы Д.Трампа (или же формирующемся переломе тренда на графике USD/RUB)", - заключают эксперты Росбанка.