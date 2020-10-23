Компании IT-сектора в условиях пандемии могут чувствовать себя лучше рынка, несмотря на высокую стоимость - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" в представленной стратегии на 4 квартал отмечают, что компании IT-сектора в условиях пандемии остаются одним из приоритетов, и, с учетом возобновляющихся ограничений в связи с коронавирусом, все еще могут чувствовать себя лучше рынка, несмотря на высокую стоимость.

"Коронакризис" неожиданно ускорил долгосрочные тренды: перешли в онлайн значительные доли бизнес-процессов, потребления, обучения, развлечений, подчеркивают эксперты инвесткомпании. В то же время в "реальном мире" мобильность населения, хотя и восстанавливается, остается существенно ниже доковидных уровней, особенно в авиасообщении, туризме, сфере развлечений.

На взгляд экспертов "ФИНАМа", стратегически IT-сектор (облачные услуги, стриминг, большие данные, инфобезопасность, дистанционное образование, электронная коммерция) остается одним из приоритетов, и, с учетом возобновляющихся ограничений в связи с коронавирусом, они все еще могут чувствовать себя лучше рынка, несмотря на высокую стоимость.

По мнению аналитиков инвесткомпании, в инерционном сценарии (более медленное восстановление экономики) можно также увеличить долю инвестиций в защитные сектора (телекоммуникации, сельское хозяйство, потребительские товары повседневного спроса). В оптимистичном сценарии (мир быстро получит достаточное количество эффективной вакцины от COVID) могут "выстрелить" циклические сектора экономики - нефтегазовый, авиакомпании, круизные компании, отели, авиастроение, однако эта стратегия представляется и наиболее рискованной, пока эти сектора будут оставаться под давлением.

Среди перспективных долгосрочных трендов специалисты "ФИНАМа" видят развитие возобновляемой энергетики (в т.ч. солнечная, ветряная, водородные источники энергии), чистого транспорта, сетей 5G, IoT. 9.