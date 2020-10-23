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23 октября 2020 года 11:47
"Атон" подтверждает рейтинг Полюса на уровне "выше рынка"
"Атон" подтверждает рейтинг "Полюса" на уровне "выше рынка", отмечая, что компания сможет сохранить впечатляющую динамику производства до конца текущего года, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. ""Полюс" представил хорошие операционные результаты и подтвердил производственный прогноз на 2020 на уровне 2,8 млн унц. На наш взгляд, компания сможет сохранить впечатляющую динамику производства на уровне или выше прогнозов. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе золото продолжит расти в цене и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Полюсу", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 9,1x против 9,6x у крупных золотодобывающих компаний", - указывают эксперты "Атона". Общий объем производства золота за 3К20 составил 771 тыс. унц. (+12% кв/кв), при этом объем производства за 9М20 составил 73% от годового прогнозного уровня (2 800 тыс. унц.). Увеличение обусловлено сезонным ростом на Россыпях, а также приростом производства на всех горнорудных активах. "Полюс" ожидает, что выручка от продаж золота в 3К20 вырастет на 26% кв/кв до $1 444 млн, а средневзвешенная цена реализации увеличится на 11% кв/кв. Средний коэффициент извлечения составил 84.1% против 83.4% во 2К20. Чистый долг на конец 3К20 сократился до $2 299 млн с $2 506 млн на конец 2К20. "Полюс" также представил оценку запасов золота на месторождении Сухой Лог на уровне 40 млн унц. по состоянию на 31 мая 2020, что делает актив одним из крупнейших месторождений золота в мире. В частности, первичные запасы руды оцениваются в 540 млн т (содержание золота в руде в среднем 2.3 г/т), минеральные ресурсы - в 1 110 млн т (содержание золота в среднем 1.9 г/т).
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Компании упоминаемые в новости: Полюс
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