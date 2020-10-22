"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Северстали на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с $17 до $18 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Северстали", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $15,62 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,08 за штуку.