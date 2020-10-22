Возвращение к выплате дивидендов может стать катализатором роста акций БСПБ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возвращение к выплате дивидендов после моратория может стать катализатором роста акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Банк "Санкт-Петербург" возвращается к выплате дивидендов после моратория, вызванного COVID-19: а/о — 3,33 руб., дивдоходность 7,5%. Это может стать катализатором реализации имеющегося потенциала роста в акциях банка. Дивиденды рассчитаны как 20% от чистой прибыли за 2020 г.", - отмечают аналитики инвестбанка.