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22 октября 2020 года 18:12
Оптимизма локальных инвесторов недостаточно, чтобы поддержать российский фондовый рынок - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что оптимизма локальных инвесторов недостаточно, чтобы поддержать российский фондовый рынок. "Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", подскочил на 2,5% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции сократились на 10% - изменения в позиционировании частных инвесторов указывают на оптимистичный взгляд на рынок, который еще не окупил себя. На прошлой неделе потоки институциональных инвесторов были значительно смещены в сторону чистых покупок: на каждый доллар продаж приходилось $2 покупок. Мы полностью разделяем долгосрочный позитивный взгляд на российский рынок, однако возобновление более активных покупок на рынках акций EM (развивающиеся рынки) и России возможно через неделю-две (как раз после выборов в США), при условии, что пандемия тем временем пойдет на спад во второй раз", - говорится в отчете BCS Global Markets. Между тем со стороны фондов за отчетный период отток капитала возобновился - российские акции в совокупности потеряли $11 млн в результате небольших оттоков как из фондов, ориентированных на Россию, так и из российской части ETF GEM. "Глобально фокус сместился с развивающихся рынков - все взоры прикованы к предстоящим президентским выборам в США и пандемии, в связи с чем азиатские EM выглядят лучше большинства других регионов. Следовательно, текущая динамика потоков выглядит нейтральной после умеренных продаж в течение последних нескольких месяцев. Мы считаем нейтральный взгляд тактически наиболее разумным на данный момент", - пишут эксперты.
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22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг... читать дальше
.22 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.21 октября 2020 года 16:58
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже... читать дальше
.21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
.21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:40
Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться, если недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. В таком случае Brent может попытаться вновь вернуться к уровням 41,5-42 долл./барр.. Фьючерс на нефть марки Brent продолжает... читать дальше
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