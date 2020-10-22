"ФИНАМ" допускает укрепление курса рубля к концу года до 70-72 руб./$1 в случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Основные факторы давления на рубль сейчас - риски ужесточения санкций в отношении России и риски негативного влияния возможной второй волны пандемии на перспективы мировой экономики, что способствует уходу инвесторов в защитные активы и укреплению доллара к большинству мировых валют. - указывают эксперты "ФИНАМа". - В случае ослабления санкционных рисков после президентских выборов в США, стабилизации ситуации с коронавирусом и общей нормализации настроений на мировых финансовых рынках мы допускаем укрепление курса рубля к концу года до 70-72 руб./$1 и сокращение кредитных спредов в российских долларовых облигациях ближе к уровням конца 2019 г.".

Эксперты инвескомпании полагают, что в случае санкций на новый рублевый госдолг, особенно если они спровоцируют продажи нерезидентами бумаг из своих портфелей, следует ожидать роста доходностей ОФЗ в пределах 1-1,5 п.п., при этом курс доллара может уйти выше 80 руб./$1. В нейтральном сценарии, при котором риски остаются примерно на текущем уровне, но ухудшения ситуации не происходит, ожидается стабилизация курса рубля в диапазоне 74-78 руб./$1.