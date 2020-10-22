Альфа-банк подтверждает позитивный долгосрочный взгляд на акции НЛМК

Аналитики Альфа-банка подтверждают свой позитивный долгосрочный взгляд на акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), сообщается в обзоре банка.

Совет директоров НЛМК рекомендовал направить на дивиденды за 3К20 $500 млн, что включает единовременную выплату дивидендов в размере $250 млн с целью компенсировать снижение дивидендов за 4К19 после решения акционеров в апреле 2020 г. Дивиденд на акцию за 3К20, таким образом, составит 6,43 руб./акцию, что предусматривает привлекательную дивидендную доходность на уровне 4%, отмечают специалисты банка. Дата закрытия реестра назначена на 29 декабря. Также НЛМК сообщила, что доплата за 4К19 не уменьшает базу расчёта дивидендов за 2020.

"Мы ожидаем, что рекомендация дивидендных выплат компенсирует снижение EBITDA из-за инцидента на Стойленском ГОКе и оцениваем результаты за 3К20 нейтральными или негативными в моменте, но подтверждаем наш позитивный долгосрочный взгляд на НЛМК", - пишут аналитики Альфа-банка.