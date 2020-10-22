S&P не видит рисков дефолта Белоруссии по евробондам и другим внешним обязательствам

Белоруссия продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

"У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу TUT.BY.

По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Белоруссии, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае возникновения конкретных событий, описанных в условиях выпуска. К ним, например, относится неисполнение Белоруссией в срок долговых обязательств (необязательно евробондов) в объеме, превышающем установленный минимум. Мы не ожидаем такого развития событий", - отметил Рыбников, комментируя высокую волатильность котировок белорусских евробондов в "протестном" августе.

Между тем, комментируя текущий прогноз S&P по внешнему госдолгу, эксперт сообщил, что чистый государственный долг вырастет на 11 процентных пунктов с 24% ВВП в конце 2019 года до 35% ВВП к концу 2020 года. "Это, конечно, существенный скачок", - отметил он. При этом агентство прогнозирует дефицит бюджета Белоруссии на уровне 3,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд по текущему курсу - ИФ), или 2,5% прогнозного ВВП на 2020 год.

Отмечая относительно невысокий уровень госдолга Белоруссии, Рыбников подчеркнул его "неблагоприятную структуру", так долг практически полностью номинирован в инвалюте. "Поэтому общий уровень долговой нагрузки заметно растет при ослаблении обменного курса белорусского рубля. К этому можно добавить довольно "тяжелый" график погашения: Беларуси предстоит выплачивать в среднем $3 млрд валютного госдолга ежегодно на протяжении последующих трех лет. Для сравнения, на 1 октября международные резервы Национального банка Беларуси составляли $7,3 млрд", - добавил он.

Эксперт S&P также считает маловероятной заморозку валютных вкладов населения в условиях снижения золотовалютных резервов Белоруссии и оттока валютных вкладов населения из банков. Комментируя предположения ряда телеграм-каналов о том, что государство может пойти на заморозку депозитов в случае оттока вкладов, эксперт отметил: "Думаю, что это совсем крайняя мера. В определенных случаях она, конечно, может помочь сохранить резервы Нацбанка, но приведет к множеству других проблем, включая кризис доверия к валюте, а также негативным последствиям для экономического роста. В случае продолжающегося большого оттока, предполагаю, что правительство будет, прежде всего, рассматривать возможность дополнительного займа от России или, например, Китая, чтобы удовлетворить этот повышенный спрос".

По его мнению, альтернативой этим кредитам могли бы стать средства международных фининститутов, в частности, МВФ. При этом он считает, что "учитывая события после президентских выборов, включая непризнание многими западными странами их результатов, реакцию властей на мирные протесты и введение санкций, займы от международных институтов в данный момент выглядят очень маловероятными".

Эксперт также отметил, что в настоящее время перспективы поддержки банковского сектора со стороны государства оцениваются как "довольно неопределенные". "Возможны дополнительные вливания в капитал системно-значимых государственных банков, а также конвертация существующих государственных депозитов в другие инструменты с более длительными сроками погашения, что может поддержать банковский сектор (такого рода решения могут быть приняты, если капитализация ухудшится по сравнению с текущим уровнем). Вместе с тем, способность правительства оказать более широкомасштабную помощь банкам или экономике в случае стресса более ограничена, учитывая фискальные показатели и график выплат долга на уровне Минфина. Помимо Минфина, в определенных случаях поддержку ликвидностью может оказать Национальный банк с учетом складывающейся ситуации в банковском секторе и на валютном рынке", - сказал Рыбников.

Ранее сообщалось, что 11 сентября S&P Global Ratings изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз суверенных рейтингов Белоруссии в связи с повышением рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Белоруссии были подтверждены на уровне "B/B".

Эксперты агентства считают, что период политической неопределенности в стране после президентских выборов может затянуться. Это, вероятно, негативно повлияет на экономический рост Белоруссии и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги.

"Мы можем снизить рейтинги Белоруссии, если у правительства страны не будет доступа к международным рынкам капитала, в то время как дополнительных средств в форме двусторонних кредитов (в частности, предоставляемых Россией и Китаем) будет недостаточно для обслуживания долговых обязательств с наступающими сроками погашения. Кроме того, мы можем понизить рейтинги, если отток депозитов резидентов и конвертация средств в иностранную валюту останутся существенными, что истощит валютные резервы Центрального банка на фоне рисков, связанных с финансовой стабильностью и условными обязательствами", - отмечали эксперты S&P.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов 9 августа и последовавшей волны протестов в Белоруссии произошел всплеск спроса на инвалюту. В дальнейшем Нацбанк страны принял меры по стерилизации денежной массы, чтобы снизить давление на валютный рынок. Это привело к жесткому дефициту ликвидности в банковской системе. По данным Нацбанка, с начала октября в системе складывается профицит ликвидности.

В феврале Белоруссия разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на $500 млн под 6,125%, бумаги с погашением в феврале 2031 года - на $750 млн с доходностью 6,325%.

В феврале 2018 года Белоруссия выпустила 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2% годовых. До этого в 2017 году Минфин привлек $1,4 млрд, разместив 5- и 10-летний выпуски под 7,125% и 7,625% годовых.

В январе-августе внешний госдолг Белоруссии, который на 1 сентября 2020 года составил $17,7 млрд, увеличился на 3,6%. В августе внешний госдолг снизился на 0,6% после снижения на 1,1% за июль.

При этом совокупный госдолг (с учетом внутреннего долга) Белоруссии на 1 сентября 2020 года составил в эквиваленте 57,8 млрд бел. рублей, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 29,6%.

Официальный курс на 22 октября - 2,5 бел. рубля/$1.