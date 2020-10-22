Индекс S&P500 в четверг протестирует уровень 3405 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании.

"Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро опустится ниже нулевой отметки, что может усилить позиции "медведей". При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов", - отмечает младший аналитик Михаил Денисламов.