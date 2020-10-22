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22 октября 2020 года 15:19
Перспективы акций "Северстали" в целом остаются позитивными - "Велес Капитал"
Котировки "Северстали" шли вверх на фоне данных об увеличении выручки в 3-м квартале на 17,9% к/к и рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере 37,34 руб. на акцию, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "C технической точки зрения, котировки "Северстали" продолжают среднесрочное и долгосрочное повышение, а в четверг поднялись до пиков с июля 2019 года. Наращивать краткосрочные "лонги" перед сопротивлением 1050 руб. несколько рискованно ввиду опасности коррекции к 1015 руб., но в целом технические перспективы бумаг остаются позитивными. При сохранении поддержки 980 руб. можно в ближайшие недели ожидать движения к максимуму 2019 года - 1121,60 руб." - указывает специалист инвесткомпании.
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Компании упоминаемые в новости: Северсталь
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22 октября 2020 года 15:50
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг будет склонен к снижению и протестирует уровень 3405 пунктов, сообщается в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, хотя выглядит уязвимым. Индикатор MACD скоро... читать дальше
.22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 13:50
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По... читать дальше
.22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг... читать дальше
.22 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.21 октября 2020 года 16:58
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже... читать дальше
.21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
.21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:40
Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться, если недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. В таком случае Brent может попытаться вновь вернуться к уровням 41,5-42 долл./барр.. Фьючерс на нефть марки Brent продолжает... читать дальше
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