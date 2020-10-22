Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года - Julius Baer

Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов в хранилищах заметно сокращаются, а спрос во всем мире восстанавливается.

"Финансовые рынки, похоже, находятся в напряжении в связи с приближением выборов в США и наступлением второй волны пандемии в Европе, - отмечает главный макроэкономист банка Норберт Рюкер. - Котировки нефти снизились после публикации официальной статистики по рынку США в связи с некоторыми разочаровывающими моментами. В целом, свежий набор данных подтверждает, что рынок нефти продолжает нормализацию и что излишки запасов медленно исчезают. Сланцевый бизнес по-прежнему находится в спячке, и похоже, что добыча нефти в США будет оставаться ограниченной еще дольше в ожидании более высоких цен".

Между тем, спрос постепенно восстанавливается благодаря росту экономической активности. Однако с глобальной точки зрения нормализация нефтяного рынка, вероятно, временно замедлится до конца года, считает Рюкер. Восстановление экономического роста в Европе, похоже, ненадолго приостановится, в то время как ливийское перемирие и открытие экспортных терминалов увеличивает поставки на рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось.

"Основываясь на этих наблюдениях и предположениях, мы снизили наши квартальные прогнозы. При этом мы также скорректировали наш трехмесячный прогноз по котировкам, чтобы соответствовать восходящим прогнозам цен, и, как следствие, повысили его до 47,5 долл. США вместо 50 долл. США за баррель. Мы считаем, что в следующем году процесс нормализации рынка нефти должен снова ускориться. Текущие "медвежьи" настроения в конечном итоге должны измениться", - резюмирует эксперт Julius Baer.