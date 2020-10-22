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22 октября 2020 года 13:50
Статистика из США оказала давление на котировки нефти - "БКС Мир инвестиций"
Еженедельная статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду вышла в негативном ключе, и после публикации нефтяные фьючерсы Brent снизились примерно на 3% по всей длине кривой на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. По мнению эксперта, в то же время статистика по-прежнему искажена из-за урагана Дельта и может не в полной мере отражать актуальные тренды. Кроме того, нельзя однозначно сказать, что все показатели указывают на мрачную картину. Возможно распродажи связаны с несбывшимися ожиданиями ряда крупных игроков. Фьючерсы на Brent спустились в район нижней границы недельного торгового диапазона $41,4 за баррель. "При ее пробое откроется потенциал для более амплитудного движения к следующе опоре на отметке $39 за баррель, которая отмечает границу более широкого двухмесячного коридора. В настоящий момент краткосрочный взгляд на котировки нейтральный, хотя риски в большей степени смещены в негативную сторону", - указывает Галактионов. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились в соответствии с ожиданиями, добыча сократилась на 0,6 млн б/с - остаточное влияние урагана в Мексиканском заливе. Загрузка НПЗ сократилась с 75,1% до 72,9%, что тоже может быть связано с эффектом урагана. Чистый импорт снизился на 1,07 млн б/с за счет сопоставимого скачка экспорта, что указывает на возможную слабость спроса на внутреннем рынке. В условиях замедления потребления из-за второй волны COVID-19 американские производители наращивают экспортные поставки. Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей против ожидаемого снижения на 1,83 млн. Этот сигнал мог быть воспринят участниками рынка, как сезонный разворот спроса на бензин, традиционно наступающий осенью. Также давление могло оказать снижение мобильности из-за COVID-19. "Спрос на дистилляты постепенно восстанавливается, что может поддержать рынок, - подчеркивает аналитик "БКС Мир инвестиций". - Запасы сократились на 3,8 млн баррелей, сильнее прогнозируемых 1,7 млн. Не так давно уровень запасов достигал своего исторического максимума, оказывая давление на маржинальность нефтепереработки. На протяжении пяти недель наблюдается устойчивое сокращение, что указывает на восстановление спроса и благоприятные перспективы". Среди других новостей эксперт инвесткомпании отметил сообщения из Норвегии о том, что переговоры профсоюзов с Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) проходят не гладко. Небольшой профсоюз Safe union сообщил, что разорвал переговоры по заработной плате и продолжит их при содействии посредника позже. Пока забастовок быть не должно, но они могут произойти, если следующий раунд переговоров не принесет успехов. Забастовка может спровоцировать приостановку нефтедобычи, что окажет благоприятный краткосрочный эффект на нефтяные цены, полагает Галактионов.
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22 октября 2020 года 14:30
Нормализация рынка нефти замедлится до конца текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе и несколько неожиданно быстрое возвращение Ливии к экспорту, вероятно, замедляют процесс нормализации. Тем не менее, добыча нефти остается ограниченной, объемы запасов... читать дальше
.22 октября 2020 года 10:33
Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг... читать дальше
.22 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили снижением торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться. читать дальше
.21 октября 2020 года 16:58
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже... читать дальше
.21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
.21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:40
Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться, если недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. В таком случае Brent может попытаться вновь вернуться к уровням 41,5-42 долл./барр.. Фьючерс на нефть марки Brent продолжает... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:26
Котировки Brent в среду, скорее всего, будут держаться в техническом диапазоне $42,5-43,1/барр. перед публикацией еженедельной статистики EIA, которая, как ожидается, будет неоднозначной, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. В случае дальнейшего прогресса при обсуждении помощи... читать дальше
.21 октября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются. читать дальше
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