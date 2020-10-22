Российские инвесторы по-прежнему будут избегать риска на рынке акций - Альфа-банк

Поскольку до начала выборов президента в США остается всего две недели, инвесторы, вероятно, будут проявлять все меньшую склонность к риску, говорится в обзоре Альфа-банка. "Все внимание в четверг будет приковано к недельной статистике США по состоянию рынка труда - прогнозируется увеличение новых заявок на пособие по безработице на 875000 за неделю, завершившуюся 17 октября. В целом мы ожидаем, что российские инвесторы по-прежнему будут избегать риска на рынке акций; устойчивые цены на нефть и курс доллара поддерживают это мнение", - отмечает аналитик банка Джон Волш.