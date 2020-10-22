"ВТБ Мои Инвестиции" предлагает две стратегии на ожиданиях итогов выборов президента США

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предлагают две стратегии на ожиданиях итогов выборов президента США - при победе Д. Байдена с контролем в Конгрессе демократов и при его же победе с потерей контроля в Конгрессе, отмечается в комментарии инвестбанка.

Базовый сценарий предполагает, что Президент США - Д.Байден, контроль в Конгрессе у демократов. Это повлечет, по мнению экспертов, масштабный рост расходов бюджета на стимулирование экономики в начале 2021 г., развитие социальной и инженерной инфраструктуры, прямую поддержку малообеспеченных семей. Возможно повышение налогов на бизнес и ужесточение регулирования отраслей: ТЭК, фармацевтики, возможно, технологических гигантов и банков. Аналитики инвестбанка полагают, что этот сценарий предусматривает более мягкий подход в отношениях с Китаем и в международной торговле.

По мнению экспертов инвестбанка, в результате Штаты получат ускорение роста экономики, инфляции и корпоративных прибылей компаний, более заметный рост зарплат. Что ждет рынок? Его ждёт risk on, ослабление USD, рост цен на сырьё и золото.

В фокусе инвестора, на взгляд аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", должны быть акции на развивающихся рынках, в первую очередь, в Азии, а также акции компаний США, ориентированных на внутреннего потребителя (вне риска ужесточения регулирования) .

Второй сценарий тоже предусматривает победу Д.Байдена, но без контроля демократов Конгрессе. В таком случае, по мнению аналитиков инвестбанка, размер поддержки экономики будет скромнее, и, как следствие, более медленные темпы роста экономики в 2021 г.

Рынок ждут рост неопределённости, снижение акций США (возможно, краткосрочное — в зависимости от размера фискального стимулирования), разочарование для «инфраструктурных» компаний США.

Фокус инвестора должен быть обращен на акции компаний потребительского сектора и акции развивающихся рынков, считают эксперты.

Также аналитики инвестбанка рекомендуют к покупке:

- Выигрывающие от восстановления рынка труда и роста зарплат в США: Foot Locker, Dollar General, Adidas, Samsung*, Toyota*.

- Бенефициары бюджетных расходов на инфраструктуру: Owens Corning, Jacobs Engineering, HeildelbergCement*, Cemex*, Saint Gobain*.

- Tech без риска ужесточения регуляторного давления: NortonLifeLock, Lumentum Holdings.