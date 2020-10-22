Индекс Мосбиржи, вероятно, закроет торги четверга в диапазоне 2780-2815 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что на фоне стабильности спроса на зарубежных площадках, с учетом динамики сырьевых рынков в последние недели, учитывая также позитивную на данный момент динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, у рынка акций РФ есть шансы на продолжение роста в четверг. Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи, по его мнению, составляет 2780-2815 пунктов.