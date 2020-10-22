Доходности ОФЗ сроком от 10 лет могут снизиться еще на 25-50 б.п. на горизонте 3-6 месяцев - "ЛОКО-Инвест"

Доходности ОФЗ сроком от 10 лет, скорее всего, могут снизиться еще на 25-50 б.п. на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

ОФЗ завершили торги в среду снижением доходностей на 1-2 б.п., констатирует директор по инвестициям Дмитрий Полевой. На размещениях Минфин привлек почти 350 млрд руб., за три аукционных дня выполнив квартальный план заимствований почти на 54%. Несмотря на то, отмечает эксперт, что такими темпами по размещению флоутеров Минфин может превысить свой целевой уровень в 25% по их доле в общем объеме долга, пока это удобный способ привлечения средств, и в ближайшие недели он, вероятно, будет использоваться. Для флоутеров это несёт риски сохранения текущих дисконтов в цене на какое-то время, хотя для классических ОФЗ - создаёт благоприятные условия на первичном и вторичном рынках, указывает Полевой.

"На горизонте 3-6 месяцев мы по-прежнему ждём роста рубля, замедления инфляции и темпов восстановления ВВП без новых санкций, угрожающих экономике. В рамках этого сценария доходности ОФЗ сроком от 10 лет могут снизиться еще на 25-50 б.п." - отмечает специалист "ЛОКО-Инвест".