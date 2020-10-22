Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,5-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,5-78,0 руб./$1 и 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии управляющего директора "Универ Капитала" Артема Тузова.

"21 октября отечественная валюта укрепилась к доллару и евро благодаря аппетиту инвесторов к риску на фоне оптимизма по возможности принятия новой программы стимулирования экономики США (решение может быть принято до конца текущей недели), - отмечает Тузов. - Кроме того, до конца рабочей недели ключевым событием российского рынка станет заседание Центрального банка России в пятницу, 23 октября. Вероятнее всего, что регулятор оставит ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне стабилизации инфляции в прогнозируемых значения и высокой степени неопределенности из-за второй волны пандемии".

Нефтяные котировки в среду снижались после публикации отчета Министерства энергетики США, в соответствии с которым снижение запасов нефти оказалось ниже, чем ожидалось. Также на рынок нефти оказывает давление восстановление добычи сырья в Ливии. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,04% до уровня 41,85 долларов за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на WTI снизились на 3,48% - до 40,25 долларов за баррель.

Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 77,03 руб. (-74,58 коп.), курс евро - 91,34 руб. (-21,55 коп.). Накануне курс доллара составил 76,76 руб. (на 58 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов), евро подешевел на 38 коп. и составил 91,11 руб. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 49 коп. и составила 83,22 руб.