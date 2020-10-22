Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут дебаты в США, макростатистика, отчётность компаний:

- ММК и "Северсталь" представят финансовую отчётность;

- Polymetal, ПАО "Полюс" и "РусГидро" опубликуют операционные результаты;

- В России будет опубликован еженедельный отчёт по золотовалютным резервам;

- В США выйдет индекс опережающих индикаторов и данные по продажам домов на вторичном рынке;

- Состоятся финальные дебаты между кандидатами в президенты США.