Котировки Brent могут в четверг проверить на прочность отметку $40,5/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent могут упасть в четверг ниже $41,3/барр. и проверить на прочность рубеж $40,5/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативная динамика, отмечают эксперты, обусловлена данными о росте запасов бензина в США, указывающими на слабый спрос. В четверг инвесторы ждут данные по безработице в США, которые могут подтвердить, что рынок занятости восстанавливается не так активно, как ожидалось. Это поддержит доллар, а рискованные активы окажутся под давлением.

Специалисты Sberbank CIB отмечают, что после заявления в США о попытке России вмешаться в президентские выборы рубль резко ослаб и почти достиг 78 руб./$1. На фоне укрепления доллара из-за отсутствия новостей о новом стимулировании экономики США и усиления геополитической напряженности рубль в четверг закрепится выше 78 руб./$1 и может приблизиться к отметке 79 руб./$1, считают в Sberbank CIB.

Также аналитики указывают, что утром четверга спрос на рискованные активы слабеет, а геополитические риски усиливаются, поэтому ожидается рост доходности ОФЗ на 3-5 б.п.