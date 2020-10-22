Российский рынок акций может снизиться на торгах в четверг - Sberbank CIB

Специалисты Sberbank CIB отмечают, что на фоне паузы в переговорах о дополнительном стимулировании экономики США американские индексы в среду несколько отступили, индекс Мосбиржи потерял 0,6% по итогам торгов. В четверг ожидается умеренно негативная динамика российского фондового рынка на довольно пессимистичном внешнем фоне, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.