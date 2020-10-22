Вероятно, отечественный рынок акций входит в "медвежью" фазу - "Алор Брокер"

Поддержка в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи не устояла, в четверг с утра американские фьючерсы торгуются на полпроцента ниже уровня закрытия среды, и, похоже, что отечественный рынок акций входит в "медвежью" фазу, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Объяснением этого является вывод средств из наших акций прежде всего иностранными инвесторами накануне президентских выборов в США, победу в который пророчат Байдену. Еще немного падения и торговать нужно будет "от шорта". Внутридневная волатильность мировых рынков в последние дни очень высокая, поэтому все позиции нужно сопровождать короткими "стопами", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.