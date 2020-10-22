Утром четверга доллар попытается выйти в район 77 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов в четверг преобладания продаж в национальной валюте, что приведет к восстановлению пары доллар/рубль. "Американская валюта сможет отыграть часть вчерашних потерь и попытается выйти в район 77 руб./$1. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар продолжит движение в сторону верхней границы диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает Зварич в комментарии банка.