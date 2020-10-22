Индекс Мосбиржи отступит в район 2770 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на сложившемся внешнем фоне ожидают в четверг снижения российского фондового рынка в начале торгов, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2770 пунктов, при этом он установит новые трехмесячные минимумы, сообщается в комментарии банка.

"В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, что позволит рынку сделать еще один шаг в сторону диапазона 2700-2750 пунктов, выступающему, на наш взгляд, целью текущей нисходящей динамики", - указывает главный аналитик Богдан Зварич.