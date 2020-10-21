"ВТБ Капитал" повысил оценку GDR НЛМК на 16%, но оставил рейтинг "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) на 16% - до $22 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы обновили модель оценки НЛМК с учетом нового прогноза курса рубля (был понижен) и цен на железную руду (был повышен), что привело к увеличению наших ожидания по EBITDA комбината в 2020-2022 годах на 12-14%. В результате прогнозная стоимость GDR НЛМК была увеличена на 16%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $23,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,2 за штуку.