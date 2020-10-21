Аппетит к риску и продажа валюты к налогам позволили рублю игнорировать падение нефтяных котировок - "Велес Капитал"

Общее улучшение настроения инвесторов на рынках EM, а также, по-видимому, продажи валюты экспортерами к налоговым платежам позволяли рублю в среду игнорировать падение нефтяных котировок, усилившееся после выхода данных по запасам и добыче нефти в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Доллар в среду к окончанию дня снижался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, - комментирует аналитик инвесткомпании. - Российский рубль укреплялся в паре с американской валютой на 0,8%, что в целом соответствовало общей динамике валют-аналогов по EM, укреплявшихся на 0,3-1,2%. Усиление аппетита инвесторов к риску проявлялось и на фондовых площадках США, а также в падении доллара к основным мировым валютам. Так, индекс доллара к шести валютам снижался к вечеру на 0,6%".

Также Кравченко указывает, что на денежном рынке сохранился высокий спрос банков на срочные депозитные аукционы Федерального казначейства с плавающей ставкой. В частности, на депозитном аукционе со сроком размещения средств на 35 дней общий объем заявок втрое превысил лимит казначейства в 100 млрд руб. Спрос на аукционах РЕПО оказался гораздо более скромным: в РЕПО o/n при лимите в 400 млрд руб. банки привлекли лишь 64,7 млрд руб., а двухнедельное РЕПО по фиксированной ставке и вовсе осталось невостребованным.