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21 октября 2020 года 16:58
Существенных колебаний цен на нефть до конца года, скорее всего, не будет - "УНИВЕР Капитал"
Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре. "Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже непосредственным игрокам: крупнейшие нефтетрейдеры не имеют консенсуса не только о величине ожидаемого на горизонте квартала баланса, но и даже о том, будет ли рынок профицитен или дефицитен, - отмечают аналитики. - Текущие запасы превышают среднее пятилетнее значение на 220 млн баррелей и могут стабилизироваться на более традиционных уровнях не ранее, чем к середине следующего года". Долгосрочный прогноз ОПЕК, озвученный в начале октября, чрезвычайно оптимистичен, указывают эксперты: в течение следующих 20 лет рынок вырастет до 109-110 млн баррелей в сутки. Добыча ОПЕК пока остановила рост. "В целом до конца года мы не ждём существенных колебаний – комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, и может быть уверенно пробит только в случае очередных потрясений (жёсткие карантинные меры или новый виток торговой войны) или резкого улучшения макропрогноза или взгляда на глобальную торговлю (например, в случае победы демократического кандидата и соответствующей риторики)", - пишут специалисты "УНИВЕР Капитала".
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21 октября 2020 года 15:36
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор... читать дальше
.21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание... читать дальше
.21 октября 2020 года 11:36
Аналитики Альфа-банка полагают, что, как это ни парадоксально, но динамика цен на нефть напрямую связана с разработкой вакцины от коронавируса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. "Цены на нефть с начала лета торгуются в узком коридоре 40-45 долл./барр. Этот интервал... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:40
Негативные настроения на рынке нефти в среду могут сохраниться, если недельный отчет Минэнерго США покажет схожие с API цифры, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. В таком случае Brent может попытаться вновь вернуться к уровням 41,5-42 долл./барр.. Фьючерс на нефть марки Brent продолжает... читать дальше
.21 октября 2020 года 10:26
Котировки Brent в среду, скорее всего, будут держаться в техническом диапазоне $42,5-43,1/барр. перед публикацией еженедельной статистики EIA, которая, как ожидается, будет неоднозначной, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. В случае дальнейшего прогресса при обсуждении помощи... читать дальше
.21 октября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются. читать дальше
.20 октября 2020 года 18:04
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов - Saxo Bank
Вопрос продолжения переговоров по Брекзиту повышает тревогу относительно фунта стерлингов: британская сторона отказывается возвращаться за стол переговоров, пока ЕС не пойдет на уступки, отмечается в комментарии Saxo Bank. "Дело внезапно приняло оборот, уже не так способствующий рыночному... читать дальше
.20 октября 2020 года 17:26
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, будет кратковременным - Julius Baer
Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, должно быть кратковременным и представляет возможность увеличить дюрацию в качестве инструмента снижения портфельных рисков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius... читать дальше
.20 октября 2020 года 15:38
S&P500 в ходе сессии вторника будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе сессии вторника, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует признаки ослабления активности покупателей. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону около 50. Сильным уровнем... читать дальше
.20 октября 2020 года 14:24
Рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены - "БКС Мир инвестиций"
Рост ливийских поставок нефти в условиях слабого спроса может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на нефтяные цены, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Помимо стагнирующего из-за второй волны COVID-19 спроса на нефть, растут риски... читать дальше
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