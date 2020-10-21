Существенных колебаний цен на нефть до конца года, скорее всего, не будет - "УНИВЕР Капитал"

Аналитики "УНИВЕР Капитала" до конца года не ждут существенных колебаний цены на нефть, считая, что комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, сообщается в обзоре.

"Рынок нефти находится на локальном "перепутье", причём точное положение дел плохо понятно даже непосредственным игрокам: крупнейшие нефтетрейдеры не имеют консенсуса не только о величине ожидаемого на горизонте квартала баланса, но и даже о том, будет ли рынок профицитен или дефицитен, - отмечают аналитики. - Текущие запасы превышают среднее пятилетнее значение на 220 млн баррелей и могут стабилизироваться на более традиционных уровнях не ранее, чем к середине следующего года".

Долгосрочный прогноз ОПЕК, озвученный в начале октября, чрезвычайно оптимистичен, указывают эксперты: в течение следующих 20 лет рынок вырастет до 109-110 млн баррелей в сутки. Добыча ОПЕК пока остановила рост.

"В целом до конца года мы не ждём существенных колебаний – комфортный коридор $40-45 за баррель устраивает и потребителей, и ОПЕК+, и может быть уверенно пробит только в случае очередных потрясений (жёсткие карантинные меры или новый виток торговой войны) или резкого улучшения макропрогноза или взгляда на глобальную торговлю (например, в случае победы демократического кандидата и соответствующей риторики)", - пишут специалисты "УНИВЕР Капитала".