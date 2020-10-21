Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна - "Универ Капитал"

Краткосрочная покупка акций «широким фронтом» в 4К2020 довольно рискованна, поскольку присутствует ряд факторов, которые окажут давление на фондовый рынок РФ, говорится в обзоре "Универ Капитала". В частности, на фондовый рынок России будут влиять следующие факторы: цены на нефть и другие сырьевые товары, санкционное давление, ситуация с COVID-19 ( вероятность повторного введения локдаунов), выборы в США, обсуждение нового пакета мер поддержки экономики США. Статистика показывает, что после выборов в США в большинстве случаев развивающиеся рынки оказываются под давлением.

Аналитики "Универ Капитала" советуют инвесторам сосредоточиться на вложениях в те акции, в которых не страшно остаться сроком на один-три года. На их взгляд, есть еще одна причина «сместить фокус» на долгосрочные вложения в акции: к началу следующего года будут клинически испытаны несколько вакцин против COVID-19, но для того чтобы наладить их массовое производство и произвести массовое вакцинирование, нужно много времени. По подсчетам ученых, взять под контроль ситуацию с COVID-19 можно будет не ранее чем через полтора года. И эти полтора года целые отрасли (такие как авиаперевозки или туристические агентства) будут переживать не самые лучшие времена. Покупать акции «циклических секторов» рынка рано.

Какие же акции покупать? Нефтегазовый сектор России сильно зависит от исхода выборов в США. По мнению экспертов инвесткомпании, в случае победы представителя демократической партии санкционное давление на Россию увеличится, а нефтяной сектор будет уязвимым. В случае победы в президентской гонке Трампа (пока он отстает) в выигрыше будут банковский и нефтегазовый секторы. На фондовом рынке США может начаться ралли акций нефтегазового сектора, что положительным образом отразится и на отечественных нефтегазовых акциях. Аналитикам "Универ Капитала" кажется разумным минимизировать долю нефтегазового сектора в портфеле до тех пор, пока не будут известны результаты выборов в США.

Эксперты рекомендуют покупку акции "Норильского никеля" – потенциал роста на 12 месяцев около 30% от текущей цены. С высокой вероятностью компания сократит размер первоначального экологического штрафа Росприроднадзора, после чего котировки покажут динамику «лучше рынка».

Ситуация с коронавирусом заставила работодателей изменить формат работы, поэтому значимость отечественных ИТ- компаний сильно выросла. На взгляд аналитиков инвесткомпании, в долгосрочной перспективе это направление очень перспективно - в третьем квартале было много новостей о консолидации бизнесов и о новых стартапах. Правда, акции этого сектора в данный момент перегреты. Дефицит отечественных ИТ-акции привел к тому, что инвесторы покупали акции компаний "Яндекс" и Mail.Ru, закрывая глаза на фундаментальные оценки просто ради того, чтобы уйти от сырьевой направленности портфеля. В этом секторе оправданы долгосрочные покупки акций АФК "Система" и Mail.Ru. Потенциал роста этих акций на ближайшие 12 месяцев составляет около 35%, полагают в "Универ Капитале".

"Для долгосрочных инвесторов также интересен сектор электроэнергетики ввиду его фундаментальной недооцененности, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Со спросом на электроэнергию определенности больше чем со спросом на нефть. В МЭР прогнозируют, что по итогам текущего года, в стране снизится потребление электроэнергии на 3,6%. Но в 2023 году производство электроэнергии, должно восстановиться. В этом секторе мы рекомендуем покупки акций ИнтерРАО ЕЭС и ФСК ЕЭС".

Акции отечественных золотодобывающих компаний специалистам "Универ Капитала" кажутся перегретыми, кроме того есть риск дополнительного фискального давления на них со стороны государства. Аналитики рекомендуют покупку акции компаний "Полюс" в случае снижения цен на золота до уровня 1820 долларов за унцию и ниже.