S&P500 демонстрирует склонность к консолидации - "Фридом Финанс"

Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. При снижении сильным уровнем поддержки выступит 50-дневная скользящая средняя на отметке 3405 пунктов. Тем не менее, индикатор MACD удерживается на положительной территории, поэтому остается высокой вероятность возобновления восходящего движения. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии среды продолжит консолидироваться в диапазоне 3400-3480 пунктов", - указывает Денисламов в комментарии компании