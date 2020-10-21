" ВТБ Капитал" ожидает существенного роста котировок GDR "ФосАгро" в краткосрочной перспективе после недавнего отставания в динамике, говорится в обзоре инвестбанка.

"ФосАгро" пятый квартал подряд показало двузначный рост продаж: в 3к20 объемы увеличились на 10% г/г, исходя из чего компания должна опубликовать сильные финансовые результаты. Продажи удобрений за квартал составили 2,7 млн т, что уступает только рекордному показателю 1к20.

Главным фактором роста продаж, по мнению экспертов инвестбанка, был высокий спрос, который, в частности, вырос более чем втрое в Индии (после сокращения внутреннего производства ввиду пандемии) и Канаде (компания перенаправила продукцию в Канаду после начала переговоров о введении импортных пошлин в США).

Самый сильный рост наблюдался в сегменте сложных удобрений (+37% г/г), что, по мнению аналитиков, должно поддержать показатели рентабельности, поскольку NPK(S) является премиальным продуктом. В 3к20 снизились только продажи аммиачной селитры (-37% г/г), которая показала самую слабую динамику цен (-17% г/г).

"Таким образом, уверенный рост объемов продаж наряду с ослаблением рубля (на 14% г/г к доллару за квартал) должен обеспечить сильные показатели по МСФО за 3к20 (публикация ожидается в начале ноября). Мы предполагаем повышение EBITDA на 15% г/г и квартальные дивиденды в размере не менее 60 руб. на одну акцию (+25% г/г и +82% к/к). Указанные выше факторы дают нам основание ожидать существенного роста котировок акций "ФосАгро" в ближайшем будущем после недавнего отставания в динамике (за последние три месяца бумаги потеряли в стоимости 1%, тогда как акции мировых производителей фосфорных удобрений подорожали в среднем на 28%)", - заключают аналитики "ВТБ Капитала".