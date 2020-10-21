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21 октября 2020 года 14:04
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ
Julius Baer повышает трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион БТЕ, говорится в комментарии главного экономиста банка Норберта Рюкера. Прогноз в значительной степени связан с погодным фактором и зимним отопительным сезоном. Любое ярко выраженное раннее похолодание продлит недавнее ралли цен на природный газ и наоборот, отмечает эксперт. "Котировки природного газа продолжают расти, поскольку сезон и краткосрочные прогнозы погоды ухудшаются. Ограниченная добыча сланца, восстановление экспорта из США и повышенный спрос со стороны электростанций в Европе были до сих пор оптимистичными элементами, которые привели к нормализации рыночных условий до докризисных. Мы полагаем, что на рынке природного газа назрело ралли, особенно в Европе, но все же видим потенциал роста цен и в Северной Америке. Соответственно, мы обновляем наши прогнозы по ценам на природный газ, но сохраняем длинное позиционирование", - отмечает Рюкер. Цены на природный газ росли по обе стороны Атлантики, поскольку сезонные и краткосрочные прогнозы погоды ухудшаются. По мнению Рюкера, избыток складских запасов в Северной Америке должен сходить на нет, поскольку производство по-прежнему ограничено спадом в добыче сланцевых углеводородов, в то время как экспорт быстро восстанавливается до докризисных уровней на фоне устойчивого спроса из Азии и Европы. Вследствие этого мы повышаем наш трехмесячный прогноз по ценам на природный газ до 3,25 долл. США за миллион британских тепловых единиц. Настроение рынка движется в сторону "бычьих", что должно поддержать некоторый импульс для цен. "Тем временем в Европе излишки запасов в хранилищах в значительной степени исчезли, и рынок природного газа почти вернулся к докризисной норме. Однако после повышения цен в последние месяцы преимущества сжигания газа по сравнению с углем для выработки электроэнергии снизились, что должно несколько ограничить спрос. Мы повышаем наш трехмесячный прогноз до 15 евро за мегаватт-час", - заключает эксперт Julius Baer.
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