Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку - Райффайзенбанк

Покупка ОФЗ интересна лишь для получения премии к рынку, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Спекулятивная стратегия покупки ликвидных бумаг с премией ко вторичному рынку на предшествующем аукционе себя оправдала и, скорее всего, будет успешной и на аукционе 21 октября, полагает аналитик банка Денис Порывай.

"Покупка ОФЗ 26234 с доходностью не ниже YTM 5,23% представляет интерес в условиях позитивного момента на локальном рынке. Хотя фундаментально ОФЗ РФ не интересны: линия доходностей опустилась на уровень Мексики (имеющей такой же уровень ключевой ставки, как и РФ), то есть ОФЗ не имеют премию к GEM. Доходности ОФЗ (потенциала для их снижения нет) не компенсируют даже незначительное ( в сравнении с тем, которое уже произошло) ослабление рубля, а валютный риск может реализоваться в случае падения цен на нефть и/или усиления риторики санкций", - отмечает Порывай.

По мнению эксперта, выпуск 29015 найдет огромный спрос со стороны своих традиционных покупателей (госбанки), несмотря на то, что в банковском секторе, по нашим оценкам, нарастает дефицит рублевой ликвидности (объем средств, который банки должны Казначейству РФ и ЦБ РФ, превышает объем ликвидности, размещенной на депозитах в ЦБ РФ и в КОБР, почти на 4 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. больше, чем было в начале сентября).

"Выполнение столь огромного плана по заимствованиям Минфина будет происходить за счет увеличения чистого долга банков перед ЦБ РФ и Минфином, - полагает эксперт Райффайзенбанка. - При этом за последние две недели ситуация с рублевой ликвидностью ухудшилась настолько, что банки стали привлекать дорогую ликвидность у регулятора (РЕПО с ЦБ РФ на 623 млрд руб.), то есть размещение ОФЗ (финансирование дефицита бюджета) сопровождается эмиссией рублей. Также на 178 млрд руб. сократились вложения в КОБР. Полученные средства (800 млрд руб.) еще не полностью инвестированы в ОФЗ (это формирует потенциальный спрос на сегодняшнем аукционе). Выпуск 29015 отличается низкой ликвидностью (спреды цены спроса и предложения превышает 1 п.п.), справедливая цена, по нашим оценкам, не выше 96% от номинала".

Минфин 21 октября предлагает традиционную пару бумаг с плавающим (8-летние 29015) и фиксированным (5-летние ОФЗ 26234) купоном без лимита (то есть в объеме доступного к продаже остатка бумаг 349,8 млрд руб. и 280 млрд руб., соответственно). Также размещаются инфляционные ОФЗ 52003 с лимитом предложения 15,1 млрд руб. (есть узкий круг локальных покупателей).