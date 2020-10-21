Текущие цены акций Газпрома привлекательны для покупок - BCS Express

Текущие цены акций "Газпрома" привлекательны для покупок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. В ходе распродаж в нефтегазовом секторе акции "Газпрома" практически вернулись к тем ценовым уровням, которые можно было наблюдать до формирования новой практики дивидендных выплат в 2019 г.

Значительный вклад в распродажи внесла геополитическая напряженность. По мнению аналитика, по текущим ценам бумага выглядит перепроданной с учетом дальнейших перспектив компании.

Эксперт BCS Express рекомендует следующий торговый план: покупка акций Газпрома по ценам в диапазоне 163–168 руб. за акцию с потенциалом восстановления в район 200 руб. Стоп-лосс, если котировки обновят минимум этого года и закроют дневную свечу ниже 156 руб.

Также Галактионов указывает на существующие риски:

- Возможное обострение геополитической напряженности, которое является труднопредсказуемым, может серьезно повлиять на перспективы Газпрома. В то же время значительная часть известных рисков может быть уже учтена в котировках.

- Смена курса по реализации дивидендной политики или увеличение долговой нагрузки свыше 2,5 Net Debt/EBITDA, что окажет давление на дивидендный кейс компании.