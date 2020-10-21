Промсвязьбанк рекомендует держать акции "Группы ЛСР"

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют держать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 990 рублей за акцию, сообщается в обзоре банка.

"Группа ЛСР" продемонстрировала рост продаж недвижимости (в январе-сентябре рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 66 млрд руб.), несмотря на пандемию коронавируса, констатируют специалисты банка. Основным фактором поддержки является государственная программа льготной ипотеки под 6,5%, которая делает ипотечные кредиты привлекательнее и значительно расширяет круг потенциальных покупателей, что создает высокий спрос на недвижимость и позволяет застройщику увеличивать продажи. Рынок отреагировал на результаты ЛСР позитивно.

"Мы ожидаем продолжение роста операционных и финансовых показателей компании благодаря увеличению объема строительства и цен реализации недвижимости и рекомендуем держать акции компании с целевой ценой 990 руб./акция", - указывают в Промсвязьбанке.