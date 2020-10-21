Ключевые события для рынка акций РФ в среду - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду, 21 октября.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Лента" с публикацией операционных результатов за 3К20 и НЛМК с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20.